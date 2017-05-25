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Dünya
Deutsche Welle

Mısır, Türkiye merkezli muhalif siteyi engelledi

Mısır çok sayıda haber sitesine erişimi engelledi. Bunlar arasında Türkiye merkezli bir muhalif televizyon kanalının sitesi de bulunuyor

25 Mayıs 2017 12:21

Mısır’da bir güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre, çok sayıda internet sitesine erişim engellendi.

El Cezire kanalına ait internet sitesiyle Türkiye merkezli yayın yapan muhalif bir televizyon kanalına ait sitenin de engellenenler arasında olduğu bildirildi. Türkiye merkezli yayın yapan El Şark televizyonu, Müslüman Kardeşler'e yakın bir kurum olarak biliniyor.

Mısır yönetimi, El Cezire’yi de ülkede yasa dışı ilan edilen Müslüman Kardeşler hareketini desteklemekle suçluyor.

Toplam 21 site

Güvenlik yetkilisi toplam 21 sitenin engellendiğini bildirdi ancak hepsinin ismini açıklamadı.

Erişime engellenen siteler arasında, bağımsız bir yayın organı olan ve Mısır'daki yolsuzluklar hakkında araştırmalar yapıp haberler yayınlayan Mada Masr'ın da olduğu belirtildi. Siteye Çarşamba gecesinden itibaren erişim sağlanamadığı aktarıldı.

Ayrıca Amerikan The Huffington Post’un Arapça internet sitesi HuffPost Arabi’nin de engellendiği bildirildi. Sitede Mısır hükümetini eleştiren makalelere yer veriliyordu.

Müslüman Kardeşler hareketi, Mısır'ın tarihi en eskiye dayanan İslami hareketi. Arap Baharı'nda önemli rol oynayan Müslüman Kardeşler, 2013 yılında ülkede terör örgütü olarak sınıflandırılmıştı. Müslüman Kardeşler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de terör örgütü olarak kabul görüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MısırTürkiyeCezireMüslüman Kardeşler CezireMüslüman KardeşlerMada Masr

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