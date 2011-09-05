-Mısır tünelleri kapatmaya başladı TEL AVİV (A.A) - 04.09.2011 - Mısır'ın, Gazze Şeridi ile sınırındaki Refah kasabası alanındaki yer altı tünellerini kapatmaya ve yıkmaya başladığı bildirildi. Filistin basınında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları, Gazze Şeridi ile yaklaşık 12 kilometrelik sınırın Mısır tarafında son birkaç gündür tünellerin kapatılması çalışmaları yapıldığını bildirdi. Ma'an haber ajansı, Mısır güvenlik kuvvetlerinin, tünellerin yıkımı ve kapatılması işlemlerinin düzenli bir şekilde yürüdüğünü ve tünellerin yerlerinin belirlenmesinde dedektörler kullanıldığını bildirdi. Verilen bilgiye göre, yıkım işlemlerinde şimdiye kadar 3 tünel belirlenerek yıkıldı. Gazze'deki bazı kaynaklar da tünellerin içine, yaklaşık 20-25 metre kadar derine inen aletlerle su verilerek, dipten çökertildiğini, tünel girişlerinin de kayalarla doldurularak veya çimento dökülerek kapatıldığını bildirdiler. Bu arada, üst düzey bir Mısır güvenlik kaynağı, Ma'an'a, Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas arasında bu konuyla ilgili gizli görüşmeler yapıldığını öne sürdü. Hamas'ın Mısır'ın tüm tünelleri tahrip edip yıkacağı kaygısı taşıdığını belirten yetkili, söz konusu görüşmenin Hamas hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Hamad'ın geçtiğimiz günlerde Kahire'ye yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştiğini ifade etti. Geçen ay Mısır ile İsrail sınırında meydana gelen olayda, bazı saldırganlar İsrail tarafındaki araçlara ateş açmış, bu olaylarda 8 İsrailli hayatını kaybetmiş, İsrail askerleri de sınırın diğer tarafında Mısır üniforması benzeri giysiler içinde oldukları belirtilen saldırganlarla karşılıklı çatışma sırasında 5 Mısır askerini vurarak öldürmüştü. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, vurulan güvenlik mensupları nedeniyle Mısır'a üzüntülerini iletmişti. İsrail ordusu, bu olay sonrasında, yeni bazı saldırıların olacağı yolundaki istihbari bilgiler nedeniyle sınır boyunca güvenliği yoğunlaştırmıştı.