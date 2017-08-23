Mısır Trump'ın damadıyla görüşmeyi iptal etti

Mısır yönetimi başkent Kahire’de bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in Dışişleri Bakanı Sameh Şukri ile yapacağı görüşmenin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamanın ABD'nin Mısır'a yaptığı yardımları durdurma kararının ardından gelmesi dikkat çekti.

Mısır Dişişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri ile İsrail-Filistin sorununun çözümü için temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in görüşmesinin iptal edildiği duyuruldu.



Mısır Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Kushner’le görüşeceği kaydedildi.



ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır'a yapılan yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.



Mısır yönetimi ise, ABD’nin bu kararının ikili ilişkilere olumsuz etkisi olacağının altını çizmişti.