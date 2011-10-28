T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır Temyiz Mahkemesi kararı onadı ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 16:11

-Mısır Temyiz Mahkemesi kararı onadı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Mısır Temyiz Mahkemesi, Yasa Dışı Kazanç İdaresi'nin eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve ailesinin üyelerinin mal varlığının dondurulması kararını onadı. El Arabiya'nın haberine göre, mal varlığı dondurulacak kişiler Mübarek'in yanı sıra eşi Susan Tabet, oğulları Ala ve Cemal'le oğullarının eşleri ve iki torununu kapsıyor. İdare'nin Müdürü Asım El Göhari, aynı zamanda Mübarek ve ailesinin yurt dışına kaçırdığı mal varlıklarının iadesinden sorumlu komiteye de başkanlık ediyor. Yolsuzlukla suçlanan Mübarek ve oğulları halihazırda tutuklu bulunuyor. Göhari geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Ala ve Cemal'in İsviçre bankalarında 340 milyon doları olduğunu öğrendiklerini bildirmişti. İsviçre de Mübarek ailesi ve eski rejiminin diğer yetkililerinin mal varlıklarını dondurmuştu. Mısır başsavcılığı ise Mübarek ve ailesinin mal varlıklarını Mübarek'in görevini bırakmasından sonra 20 Şubat'ta dondurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24