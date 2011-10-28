-Mısır Temyiz Mahkemesi kararı onadı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Mısır Temyiz Mahkemesi, Yasa Dışı Kazanç İdaresi'nin eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve ailesinin üyelerinin mal varlığının dondurulması kararını onadı. El Arabiya'nın haberine göre, mal varlığı dondurulacak kişiler Mübarek'in yanı sıra eşi Susan Tabet, oğulları Ala ve Cemal'le oğullarının eşleri ve iki torununu kapsıyor. İdare'nin Müdürü Asım El Göhari, aynı zamanda Mübarek ve ailesinin yurt dışına kaçırdığı mal varlıklarının iadesinden sorumlu komiteye de başkanlık ediyor. Yolsuzlukla suçlanan Mübarek ve oğulları halihazırda tutuklu bulunuyor. Göhari geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Ala ve Cemal'in İsviçre bankalarında 340 milyon doları olduğunu öğrendiklerini bildirmişti. İsviçre de Mübarek ailesi ve eski rejiminin diğer yetkililerinin mal varlıklarını dondurmuştu. Mısır başsavcılığı ise Mübarek ve ailesinin mal varlıklarını Mübarek'in görevini bırakmasından sonra 20 Şubat'ta dondurmuştu.