Mısır televizyonunda 'Türkiye'den gelen gemide, silah ele geçirildi' iddiası

Mısır’da aynı zamanda ‘El Vatan’ gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Magdy El Gallad’ın Çarşamba akşamı CBC+2 Televizyon kanalında sunduğu ‘Hona El Asema-Burası Başkent’ programında, "Türkiye’den Mısır limanına gelen bir gemideki konteynır içinde, gerçek silaha dönüştürülebilen ses tabancaları ele geçirildi"ğini iddia etti.

Muammer Elveren'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Mısır’da ordunun yönetime el koymasından sonra Mursi taraftarlarının gösterilere devam etmesi dışında, karışıklık çıkartmak isteyen unsurların başta Sina bölgesinde olmak üzere çeşitli yollarla ülkede istikrarsızlığı körükledikleri belirtilen haberde ‘Türkiye’den Mısır limanına gelen bir gemideki konteynır içinde gerçek silaha dönüştürülebilen ses tabancaları ele geçirildiği ileri sürüldü.



Dışişleri Bakanlığı: Ciddi ve kapsamlı bir araştırma yapılsın

Dışişleri Bakanlığı, bu iddianın araştırılmasıyla somut bilgi verilmesi için Mısır makamları nezdinde girişim yapılmasını ve Kahire Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla konunun araştırılmasını istedi. Bakanlık, Mısır Televizyonunun bu iddiasını neye dayandırdığının "ciddi ve kapsamlı" bir biçimde araştırılmasını isterken "gerçeğin süratle ortaya çıkarılması" gerektiğini üzerinde durulduğunu açıkladı.

Bakanlık, söz konusu iddialarla ilgili gerekli soruşturmanın başlatılması için ele geçirildiği ileri sürülen silahlara ilişkin somut bilgilerin, Türkiye'ye iletilmesinin Mısır makamlarından talep edildiğini de belirtti.

Türk yetkililerden tepki

Konuyla ilgili olarak Kahire’den görüşüne başvurulan, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili "Mısır televizyonu bu bilgiyi verdi ancak bu geminin Türk bandıralı olup olmadığı, malın nerden nereye kime gittiği, mal transit midir? Değil midir?, belli değil. Mısır’da ordunun yönetime el koymasından sonra Ankara’dan, özellikle Türk Devlet yetkililerin Mursi lehinde yaptığı açıklamalara büyük tepki var. Türk -Mısır ilişkilerinin gelişmesinden rahatsız olan ve Türkiye’yi karalamak isteyen bazı mihraklar da ülkedeki durumu fırsat bilerek, Türkiye’yi hedef alıyorlar. Mısır’da Mursi ve Müslüman Kardeşler yanlıları dışındaki tüm toplum Türkiye aleyhine dönmüş ve korkunç bir karalama kampanyası başlatılmış durumda. Bu çerçevede son olarak hangi ülke bandıralı olduğu henüz bilinmeyen bir geminin Mısır limanına Türkiye’den silah getirdiği yolunda iddialar buna tuz biber ekti. Mısır’da sokaktaki ortalama vatandaş ve yazılı, sözlü bütün medya Türkiye’nin Mısır’daki durumla ilgili izlemekte olduğu tek taraflı tutumdan rahatsızlık duyduğunu açık açık söylüyor. Maalesef böyle ortamda hangisi doğru doğru hangisi spekülatif olduğu belli olmayan bilgiler havada uçuşuyor" dedi

'Kardeş Mısır'ın istikrar ve huzuru önemli'

Dışişleri Bakanlığı ise gemiyle ilgili açıklamayı yaparken "Kardeş Mısır'ın istikrar ve huzuruna Türkiye'nin büyük önem atfettiği, Mısır'da hangi gerekçeyle olursa olsun, şiddete başvurulmasını kesinlikle kabul edilemez olarak görüldüğü vurgulandı. Dışişleri kaynakları, Türkiye'nin her türlü şiddeti kuvvetle kınadığına dikkat çekerken, "Kardeş Mısır'ın bir an önce, en geniş katılımla ulusal uzlaşı sağlaması ve kısa sürede demokrasiye dönmesinin samimiyetle beklendiği’ mesajını da verdi.