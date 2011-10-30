Mısır tarlasında 88 adet kalaşnikof bulundu

T24 - Gece görüş teçhizatlı 88 adet Kalaşnikof tüfek, Silopi'deki bir tarlada toprağa gömülü olarak bulundu.





Şırnak'ın Silopi ilçesindeki mısır tarlasında toprağa gömülü halde 90'a yakın uzun namlulu silah bulundu.



Mardin ve Şırnak polisi ile jandarma ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla ilgili operasyon başlattı.



Şırnak merkez ile Silopi ilçesine bağlı 3 köyde arama yapıldı. Ekipler mısır tarlası içine gizlenmiş toprağa gömülü 88 adet uzun namlulu Kalaşnikof marka silah buldu. Sisli ve karlı havalarda kullanabilme özelliği bulunan silahlara gece görüşü için dürbün yerleştirildiği de belirlendi.



Kalaşnikofların Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan üç kişinin sorgusu sürüyor. Ayrıca Mardin'in Derik ilçesinde bomba uzmanı olan bir PKK'lı yaralı yakalandı.





