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Mısır tarlasına İHA düştü

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), mısır ekili tarlaya düşüp parçalandı

21 Ağustos 2017 18:00

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), mısır ekili tarlaya düşüp parçalandı.
Olay, bugün öğleden sonra Yolbilen Mahallesi\'nde meydana geldi. Kime ve hangi ülkeye ait olduğu henüz tespit edilemeyen İHA, Karataş Mevkii\'ndeki mısır ekibi bir tarlaya düştü. Parçalanan İHA, incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Olayda tarlada kimsenin bulunmadığı tarlada şans eseri kimse yaralanmadı.

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