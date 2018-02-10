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Dünya

Mısır, 'tahrik edici' bulduğu Rus dansözü sınır dışı edecek!

Rus dansöz Yekaterina Andreyeva "açık ve tahrik edici giysilerle ahlaksızlığa teşvik etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı

10 Şubat 2018 00:38

Mısır, Rus dansöz Yekaterina Andreyeva’yı dansının çok ‘tahrik edici’ olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

Arapçada 'mücevher' anlamına gelen ‘Gawhara' sahne ismiyle bilinen Rus dansöz Yekaterina Andreyeva, 6 Şubat'ta bir gece kulübündeki dans görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından gözaltına alındı.

Soruşturmacılara göre 31 yaşındaki dansöz açık ve tahrik edici giysilerle ahlaksızlığa teşvik etmekle suçlanıyor.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Polisi de Andreyeva'nın gençliğin cinsel dürtülerini uyandıracak şekilde dans ettiği ve standart bir dansöz elbisesi giymediğini ileri sürdü. Andreyeva ise giysisinin diğer Mısırlı dansözlerin giydiğinden farksız olduğunu savundu.

Öte yandan yetkililer, Andreyeva'ya ayrıca Mısır'da çalışmak ve yaşamak için gerekli belgelere sahip olmadığı suçlamasında bulundu.

Andreyeva'nın avukatı Muhammed Saleh suçlamaları reddederek, müvekkilinin bakanlığın izin verdiği şekilde giyindiğini ifade etti.

Andreyeva'nın, Mısır'da çalışma izni olan tek dansöz olduğunu vurgulayan Saleh, Mısır Ulusal Güvenlik Ajansı'nın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.

 

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