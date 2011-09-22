-Mısır stokları azalıyor, pirinç artıyor BURSA (A.A) - 22.09.2011 - Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) raporuna göre, dünya mısır üretiminin tüketimi karşılayamayacağı, pirinçte ise bu sezon hemen hemen dengeli olacağı tahmin ediliyor. IGC'nin dünya hububat üretim ve tüketimine ilişkin raporuna göre, geçen sezon 824 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği belirtilen dünya mısır üretiminin, Temmuz 2011/Haziran 2012 döneminde, 25 milyon ton artışla 849 milyon tona ulaşması bekleniyor. ABD'nin üretim öngörüsünün geçen aya göre azaldığı, Güney yarı küresi tahminlerinin iyileştiği ve dünyada en yüksek mısır üretim rakamlarına ulaşılacağı belirtiliyor. Aynı dönemler içinde dünya mısır tüketiminin ise 12 milyon ton artışla 858 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, üretimin tüketimi karşılamayacağı, 9 milyon ton altında kalacağı görülüyor. Konsey, yüksek yem fiyatları ve durgun talep nedeniyle çoğu endüstriyel ülkede nispeten yavaş olarak artması beklenen et üretimi ile yemlik mısır kullanımındaki büyümenin esas olarak gelişmekte olan ülkelerle sınırlı olacağını açıklıyor. Mısır ticaretinin geçen sezona göre 93 milyon tonla aynı kalacağı, dönem sonu stoklarının ise 9 milyon ton düşerek 118 milyon ton düzeyine ineceği öngörülüyor. Dünya mısır stokları 2008/2009 döneminde 149 milyon tonla en yüksek değerine ulaşmıştı. -Pirinçte üretim ve tüketim dengeli olacak- Geçen yıl 451 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği belirtilen dünya pirinç üretiminin ise Temmuz 2011/Haziran 2012 döneminde, 6 milyon ton artışla rekor seviye 457 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Aynı dönemler içinde pirinç tüketiminin ise 9 milyon ton yükselerek, 456 milyon ton civarlarına çıkması bekleniyor. Dünya pirinç ticaretinin geçen yıla göre değişmeden, 32 milyon ton olarak gerçekleşeceği, dönem sonu stoklarının ise bir milyon ton artışla 99 milyon tona yükseleceği öngörülüyor. Konsey, başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) stoklarının 2 milyon ton fazla olacak şekilde 31 milyon ton civarında bekliyor. Dünya pirinç stokları, 80 milyon ton olarak gerçekleştiği 2007-2008 sezonundan bu yana her dönem artış gösteriyor.