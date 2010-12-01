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Dünya

MISIR SEÇİMLERİNİN BİLANÇOSU: 16 ÖLÜ KAHİRE (A.A)

01 Aralık 2010 09:16

-MISIR SEÇİMLERİNİN BİLANÇOSU: 16 ÖLÜ KAHİRE (A.A) - 01.12.2010 - Mısır'da geçen Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin ilk turunda çıkan olaylarda ve seçim heyecanından dolayı yaşanan kalp krizi ile şeker komasından 16 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı bildirildi.  Mısır'da yayımlanan El Mısıri El Youm Gazetesi'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ölümlerin, seçim heyecanından dolayı yaşanan kalp krizi, şeker koması ve aday destekçileri arasında yaşanan çatışmalardan kaynaklandığı ileri sürüldü.  Aynı kaynaklar, ülke genelinde seçim günü çıkan çatışmaların büyük bir bölümünün, seçim merkezlerinin çevresinde yaşandığını belirttiler. Geçen Pazar günü sandık başına giden Mısırlı seçmenler, 518 üyeli Mısır Parlamentosu'nun 508 üyesini seçmek için oy kullanmışlardı. 

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