Mısır savaş uçakları Libya'nın doğusundaki hedefleri bombaladı

Mısır savaş uçakları, Kıpti Hristiyanlara yönelik saldırıya yanıt olarak Libya'nın doğusundaki bazı hedeflere hava saldırısında bulundu.

Mısır Hava Kuvvetleri'nin Libya'nın doğusundaki 'terörist örgüte ait mevzilere' hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Saldırıda militanlara ait 6 adet kampın vurulduğu öğrenildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, hava operasyonunun 'teröristlere yönelik olduğunu' ve 'devlet destekli terörizmin bütün türlerinin cezalandırılması gerektiğini' açıkladı.

Sisi'den açıklama

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kıpti Hıristiyanlara düzenlenen saldırının ardından, Libya'nın doğusunun bombalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sisi, Mısır'da saldırı gerçekleştiren militanların yetiştirildiği bütün kampların vurulacağını belirterek, saldırıların kamplar "nerede olursa olsun" gerçekleştirileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Sisi, "doğrudan Başkan Trump'a sesleniyorum, sana güveniyorum, küresel terörle mücadele konusundaki sözüne ve bu konudaki yeteneğine güveniyorum" dedi.

Abdülfettah es-Sisi, konuşmasında radikal İslamcıları "finanse eden, eğiten ya da silahlandıran ülkelerin cezalandırılması" konusundaki çağrısını tekrarladı.

Kıptilere yapılan saldırıda en az 28 kişi yaşamını yitirmişti. Olay üzerine Libya'nın doğusundaki cihatçı kampları Mısır hava kuvvetleri tarafından hedef alınmıştı.