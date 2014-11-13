Mısır savaş gemisine saldırı: 8 kişi kayıp

Akdeniz açıklarında Mısır Deniz Kuvvetleri gemisine silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya haberine göre, mürettebattan sekiz kişi denizde kayıplara karışırken, beş kişi de yaralandı. Silahlı saldırının Dimyat’a 70 kilometre açıkta gerçekleştiği belirtiliyor.

Mısır Ordusu’ndan yapılan açıklamada, teröristler saldırıda dört tekne kullandı. Olayla ilgili 32 saldırgan tutuklandı. Mısır Deniz Kuvvetleri, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu Akdeniz kıyılarında sık sık teftiş yapıyor.

Denizde ilk saldırı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mısır Ordusu aynı zamanda, Müslüman Kardeşlerin desteğiyle iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin geçen yıl askeri darbeyle devrilmesinden bu yana, radikal İslamcıların sık sık polis ve askerlere saldırdığı Sina yarım adasındaki isyanları bastırmaya çalışıyor.

Yine de, Mısır Deniz Kuvvetleri'ne yapılan direk saldırılar pek alışılmış değil. Son saldırının arkasında kimlerin olduğu halen netlik kazanmadı.

‘Bölgeye Hava kuvvetleri sevk edildi’

Balıkçı teknesiyle savaş gemisine ateş açan saldırganlardan dördü öldürüldü. Yerel medya kaynaklarıysa silahlı saldırganları etkisiz hale getirmek için Mısır Hava Kuvvetleri devreye girdiği haberini geçti. Mısır Ordusu, yakalananların sorguya alındığını bildirdi.

Saldırı, geçen Salı günü sahil kasabası El-Ariş yakınlarında bir arabanın içine bomba bulunmasından sonra gerçekleşti.

Güvenlik görevlileri, alanı boşalttıktan sonra, bombanın imha edildiğini söyledi. AFP haber ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, bombanın uzaktan polis kontrolünde patlatıldığını, ancak dağılan cam parçalarından yaralananların olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Hani Abdül Latif, "Bombayı uzaktan patlatarak imha ettik. Arabada yarım ton patlayıcı madde bulundu" dedi.

Mısır'da IŞİD'e destek

Son saldırılar, radikal İslamcı örgüt Beyt el-Makdis’in IŞİD’e bağlılığını açıklamasından günler sonra gerçekleşti. Asker ve polisleri hedef alan saldırılar dizisinin arkasında da bu örgütün olduğu düşünülüyor. Örgütün Sina’da oldukça iyi korunan bir sığınağı bulunuyor. Geçen ay El Ariş’e yakın bir bölgede iki ayrı saldırıda 31 askerin öldürülmesinden sonra, bölgede üç aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Mısır'da tutuklu gazeteciler

Diğer bir gelişmede ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Mısır’da yargılanan ve cezaya çarptırılan yabancı suçluların ülkelerine iade edilmelerine izin veren yeni yasa tasarısını imzaladı.

Çıkarılan yasanın, bir senedir tutuklu bulunan Avustralyalı gazateci Peter Greste ile birlikte üç yabancı Al-Jezeera gazetecisinin salıverilmesinin önünü açabileceğine inanılıyor.