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Dünya

MISIR SAVAŞ GEMİSİ YAPIMINA BAŞLADI KAHİRE (A.A)

29 Aralık 2010 13:34

-MISIR SAVAŞ GEMİSİ YAPIMINA BAŞLADI KAHİRE (A.A) - 29.12.2010 - Mısır Savunma Bakanlığı'nın, tamamen yerli imkanları kullanarak İskenderiye'de Mısır Deniz Kuvvetleri tersanelerinde savaş gemisi yapımına başladığı bildirildi.  Resmi Nil televizyonunun haberine göre, Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi, savaş gemisinin yapımına başlanması dolayısıyla düzenlenen törende, geminin adının Horriya 3 (Özgürlük) olacağını açıkladı.  Tantavi, üretimin yüzde yüz Mısır Savunma Bakanlığı'nın imkanları ile yapılacağını vurguladı.   Hüseyin Tantavi, gemi yapımında Mısırlı mühendislere güvendiğini de ifade etti.  Haberde, yeni yapılacak savaş gemisinin sınıfına ve tipine ilişkin bilgi verilmedi. Mısır, donanmasını güçlendirmek için 3 yıl önce ABD'den yeni nesil mayın tarama gemileri satın almış ve elindeki destroyerleri de kendi imkanları ile modernize edeceğini açıklamıştı. 

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