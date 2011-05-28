-MISIR REFAH SINIR KAPISINI AÇTI REFAH (A.A) - 28.05.2011 - Mısır, Gazze sınırındaki Refah sınır kapısını daimi olarak açtı. Bölgedeki AFP muhabiri, ilk olarak yaklaşık 15 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü ile hastaları taşıyan iki ambulansın sınır kapısından geçtiğini belirtti. Yaklaşık 400 kişinin sınır kapısının önünde beklediği bildirildi. Refah sınır kapısının açılmasıyla Gazze'ye uygulanan yaptırımlar ciddi olarak hafifleyecek. Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Hamas'ın 2007'de Gazze Şeridi'nin denetimini tamamen ele geçirmesinden sonra Refah sınır kapısından geçişlere kısıtlama getirmişti.