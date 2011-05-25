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Dünya

MISIR, REFAH SINIR KAPISINI AÇIYOR KAHİRE (A.A)

25 Mayıs 2011 23:17

-MISIR, REFAH SINIR KAPISINI AÇIYOR KAHİRE (A.A) - 25.05.2011 - Mısır, Gazze sınırındaki Refah sınır kapısını daimi olarak açacak. Mısır'ın resmi ajansı MENA, sınır kapısının Cumartesi günü açılacağını duyurdu. Haberde, Mısır'da yönetimi üstlenen Yüksek Askeri Konsey'in bu kararı "Filistinlilerin bölünmüşlüğüne son verme ve ulusal uzlaşmayı sağlama" yönündeki çabalar çerçevesinde aldığı belirtildi.  Refah sınır kapısının açılmasıyla Gazze'ye uygulanan yaptırımlar ciddi olarak hafifleyecek. Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Hamas'ın 2007'de Gazze Şeridi'nin denetimini tamamen ele geçirmesinden sonra Refah sınır kapısından geçişlere kısıtlama getirmişti.

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