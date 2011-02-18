-MISIR REFAH GEÇİŞİNİ KISMEN AÇACAK KAHİRE (A.A) - 18.02.2011 - Mısır yetkililerinin, Gazze Şeridi sınırındaki Refah geçişini kısmen açmaya karar verdiği bildirildi. Yetkililerin insani durumlar ve Mısır'da kalan Filistinlilerin geçişi için sınırı açmaya karar verdiği belirtildi. Halk ayaklanması sonucu bir hafta önce Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden bu yana Mısır'ın Sina Yarımadası ile Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi arasındaki Refah sınırının açılmasından ilk kez bahsediliyor. Mübarek yönetimi, yeraltı tünelleri aracılığıyla kaçakçılığı önlemek için Gazze'deki Hamas yönetimine abluka uygulanması konusunda İsrail ile işbirliği yapmış, sınırı ara sıra yolcu geçişleri için açmıştı.