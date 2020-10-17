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Dünya

Mısır polisinin üstsüz resmi geçidi viral oldu

17 Ekim 2020 00:00

Mısır güvenlik güçlerinin sosyal medyada yayılan resmi geçit törenine ait bir video viraj oldu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin de katıldığı mezuniyet töreninde polis adayları, üstsüz şekilde vücutlarını sergiliyor.

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