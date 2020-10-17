Mısır polisinin üstsüz resmi geçidi viral oldu

Twitter'da paylaşılan görüntülerde, polis akademisinden yeni mezun olduğu öne sürülen polis adayları, var güçleriyle şişirdikleri kaslarını adeta nefes almaksızın sergiliyor. Perşembe günü Kahire'nin dış mahallelerinde düzenlenen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin de katıldığı mezuniyet törenindeki görüntüler görenleri gülümsetiyor.

'Onur yürüyüşü' benzetmesi

Habere yer veren İspanya'nın yüksek tirajli internet portalı El Mundo'ya göre, "Saçma olmasına karşın, Mısır polisi ve ordusunun mezuniyet törenlerinde bu tarz gösteriler oldukça yaygın, ancak viral bir fenomen haline gelene dek bir çok kişinin bundan haberi yoktu".

Öte yandan, Twitter kullanıcıları yapılan gösteriyi, her yıl dünyanın birçok kentinde LGBTİ örgütleri tarafından düzenlenen 'Onur Yürüyüş'üne benzetti. Mısır'ın bu alanda iyi bir karnesi olmamasına karşın gösteri, bu güne kadar gerçekleştirilmiş en ilgi çekici onur yürüyüşü olarak tarif edildi.