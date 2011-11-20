Mısır polisi Tahrir'e giremiyor!

T24

Geceyi meydanda geçiren yüzlerce gösterici, kendilerini tahliye etmeye çalışan polislerle çatıştı.Bir devlet dairesine yaklaşmaya çalışan bir gruba karşı polisin gözyaşartıcı gaz kullandı.Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesinde bu yana ilk seçimler bir haftayı biraz aşkın bir süre sonra yapılacak.Çatışmalar, Cuma günkü gösteriler ardından Tahrir Meydanı'nı işgal eden bir gruba Cumartesi günü polisin müdahele etmesi ardından başladı.Mısır'ın birçok kentinde, ülkede iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey'in yönetimi sivillere devretmesi isteğiyle yapılan gösterilerde 2 kişi öldü, 750 kişi de yaralandı.Son iki gün boyunca, çeşitli kentlerde on binlerce Mısırlı sokaklara dökülerek ordunun gücünü korumayı amaçladığını söyledikleri girişimleri protesto etti.Tahrir Meydanı'nda polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.Ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de ise göstericiler birçok karakolun çevresini kuşattı.İskenderiye kentinde bir grup gösterici de bir askeri üssün önünde protesto gösterisi yaptı.Protestolara İslamcı grupların destek verdiği belirtiliyor.Ancak Kahire'deki BBC muhabiri Mısır'da genel olarak halkın tepkili olduğunu zira Mübarek devrilmiş olsa da çoğunluk açısından koşulların pek de iyileşmediğini belirtiyor.Mısır'da askeri yönetim, sivil bir hükümet oluşturmaya yönelik vaatlerde bulunmuştu.Protestolar, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i deviren halk ayaklanmasından bu yana ilk kez bu ay yapılacak parlamento seçimleri öncesine rastlıyor.Mısır, Mübarek'in Şubat ayında devrilmesinden bu yana askeri bir konsey tarafından yönetiliyor.Protestolarda askeri yetkililerin anayasada değişiklik önerilerinin geri çekilmesi talep ediliyor.Kabine, ordunun "anayasanın koruyucusu" olarak ilan edilmesini öneriyor.Bu öneriye karşı çıkanlar ise böyle bir maddenin, yeni cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra da, ordunun son sözü söyleme yetkisini elinde bulundurmasına yol açabileceği yorumunu yapıyor.Olaylar ardından, Mısır Yüksek Askeri Konsey Üyesi General Muhsin El Fengeri, ülkedeki geçiş döneminin normal şekilde tamamlanması halinde, ordunun 2012 yılı sona ermeden kışlasına döneceğini ifade etti.Fengeri, cuma günü yapılan gösterilerde taleplerin seslendirildiğini belirterek, dün gösteri yapan protestocuların Mısır halkını temsil etmediklerini savundu.