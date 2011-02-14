-MISIR POLİSİ TAHRİR MEYDANI'NDA YÜRÜDÜ KAHİRE (A.A) - 14.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de yüzlerce üniformalı ve sivil kıyafetli polis, devrime destek vermek için Tahrir Meydanı'nda yürüdü. Görgü tanıkları, ellerinde Mısır bayrakları taşıyan polislerin, "Bizler ve halk biriz" sloganları attıklarını söyledi. Polisler, "devrim şehitlerini onore etmek istiyoruz" dediler. -SİBER MİLİTANLAR ORDU İLE GÖRÜŞTÜ Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilerin başlatılmasında önemli payı bulunan internet eylemcileri, demokratik reformları görüşmek üzere ülkede idareyi ele alan komutanlarla biraraya geldiklerini açıkladılar. Google şirketinin Mısır'daki halk ayaklanmasının sembolü haline gelen çalışanı Vail Gonim ve blog yazarı Amr Selam, demokrasi yanlısı bir internet sitesinde, "Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi ile randevu" başlıklı yazılarında, "görüş açılarını anlamak ve kendilerininkini anlatmak için komutanlarla biraraya geldiklerini" belirttiler. Siber militanlar, görüşmede komutanların kendilerine anayasa değişikliğini yapacak komisyonun çalışmasını 10 gün içinde bitireceğini ve anayasa değişikliği konusunda bir referandumun iki ay içinde yapılmasının öngörüldüğünü anlattıklarını kaydettiler. Genç eylemciler, "Ordu Mısır'ı yönetmek istemediği güvencesi verdi ve Mısır'ın geleceğinin sivil bir iktidarda bulunduğunu bildirdi. Komutanlar ayrıca şu anki veya geçmişteki mevkisi ne olursa olsun yolsuzluğa bulaşmış herkesi yargılamayı sürdürme ve gözaltındaki kayıp göstericileri bulma sözü verdiler" diye konuştular. 8 internet eylemcisi, rejim değişikliğinden önce çoğu kamuoyu tarafından tanınmayan 20 kadar yüksek rütbeli komutandan oluşan Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin iki üyesi General Mahmud Hegazi ve Abdül Fettah ile dün biraraya geldi. -ÇALIŞANLARIN GÖSTERİLERİ- Bu arada, Mısır'ın en önemli gelir kapısı turizm sektörünün çalışanları, ücretlerine zam yapılması için piramitlerin önünde oturma eylemi yapıyor. Mübarek karşıtı gösterilerin turistlerin kaçmasına neden olmasının ardından turizm çalışanlarının eylemine 150 kadar kişi katılıyor. Kahire'de toplanan kamu çalışanları da daha iyi ücret talebiyle protesto gösterisi düzenliyor. Tahrir meydanındaki eyleme, devlet televizyonu ve radyosu, toplu taşıma araçları, Gençlik ve Spor Organizasyonu çalışanları katılıyor. Merkez Bankasının da ülkenin en büyük bankası olan Ulusal Bankanın çalışanlarının grevi nedeniyle ülke çapındaki banka şubelerinin açılmaması talimatı verdiği duyuruldu. -YEMEN'DE GÖSTERİLER SÜRÜYOR Görgü tanıkları, başkent Sana'nın güneyindeki sanayi kenti Taiz'de, hükümet karşıtı göstericilerle Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında çatışma çıktığını belirtti. Tanıklar, polisin göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtığını, ancak durumu kontrol altına alamadığını söyledi. Bu arada Sana'da, Mısır'daki ayaklanmadan esinlenen protestocular, polis istihbarat merkezine yürüyecekleri uyarısında bulundular. Sana Üniversitesindeki göstericiler, Devlet Başkanı Salih karşıtı sloganlar atarken, polisin hükümet karşıtı 500 kadar protestocuyla Salih yanlısı 100 dolayında kişi arasında barikat oluşturduğu bildirildi. Sana'daki protestocuların, son 4 gündeki gösterilerde tutuklananların serbest bırakılmasını istediği belirtildi. Yemen'de hükümet karşıtı gösteriler son haftalarda arttı. Ülkede gösteri için toplananların sayısı zaman zaman on binleri buldu. Gerginliğin artma ihtimali, 32 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Salih'i, 2013'te görevini bırakma sözü gibi önemli tavizler vermeye zorluyor. Öte yandan, Salih'in ülkedeki olaylar yüzünden ay sonunda yapmayı planladığı Washington ziyaretini ertelediği bildirildi.