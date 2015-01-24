Mısır polisi, kadın eylemciyi sokak ortasında öldürdü

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Hüsnü Mübarek’in devrildiği 25 Ocak Ayaklanması’nın dördüncü yıldönümü için, Sosyalist Halk İttifakı Partisi’nin bugün (24 Ocak) düzenlediği eyleme saldıran kolluk kuvvetleri, Şeyma el-Sabağ adlı Sosyalist Parti üyesini yakın mesafeden vurarak öldürdü.

Aswat Masriya’nın haberine göre, Kahire’deki eylem sırasında vurulan Sosyalist Halk İttifakı Partisi üyesi Şeyma el-Sabağ kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



sendika.org'un haberine göre, polis yetkilileri ise ulu orta işlenen cinayeti reddederek herhangi bir yaralanma ve ölüm olayının gerçekleşmediğini iddia ediyor.

Mısır basınında, kolluk kuvvetlerinin, içinde küçük demir bilye bulunan özel mermili silahlar kullanacağı haberleri yer almıştı.

Eyleme saldıran kolluk kuvvetlerinin, Sosyalist Halk İttifakı Partisi Genel Sekreteri Talat Fehmi’nin de aralarında olduğu beş parti üyesini de tutukladığı belirtildi. Ancak bu tutuklamalar güvenlik kaynakları tarafından reddedildi.

Parti, Talat Harb Meydanı’nda düzenlenen eylemde Hüsnü Mübarek’i deviren 18 günlük halk ayaklanmasının taleplerini yineliyordu.