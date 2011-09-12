-Mısır polisi El Cezire ofisini bastı KAHİRE (A.A) - 12.09.2011 - Katar merkezli El Cezire Mübaşir kanalının Mısır ofisinin, askeri polis tarafından basıldığı ve kanalın Mısır'dan yapılan yayınlarının durdurulduğu bildirildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram gazetesinin haberine göre, El Cezire Televizyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren ve dünyanın her yerinden olayları canlı olarak vermesi ile tanınan El Cezire Mübaşir Kanalı'nın Kahire ofisini basan askeri polis, bazı teknik personeli de gözaltına aldı. El Cezire çalışanları, Mısır'da yabancı basın mensuplarının çalışma izinlerini düzenleyen Enformasyon Bakanlığının kendilerine herhangi bir uyarı ya da bildirimde bulunmadığını savunuyorlar. Kanalın haber editörlerinden Mahmud Abdül Münim, gözaltına alınan teknik personele askeri polisin, kanalın teknik hizmetlerinin hangi şirketlerden sağlandığına dair sorular yönelttiğini öne sürdü. Olayın ardından El Cezire Mübaşir Kanalı'nın Mısır'dan yaptığı yayınlar durduruldu. Kanala yakın kaynaklar, El Cezire Mübaşir'in geçen 7 ay boyunca Mısır'daki faaliyetlerini yayın lisansı olmadan sürdürdüğünü iddia ettiler. Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Mısır hükümeti, Mübarek'in Şubat ayında istifa etmesi ile başlayan sürecin ardından ülkede yayın yapan 16 haber kanalı ile ilgili izin ve evrak denetimi yapıyor. Mısır Enformasyon Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin uydudan yayın yapacak televizyon kanallarına yeni yayın lisansı verme işlemini askıya aldığını ve Bakanlar Kurulu'nun şiddeti teşvik eden kanalların lisans ve belgelerini inceleyeceği ifade edilmişti. El Cezire Mübaşir Kanalı, Mısır'da 25 Ocak tarihinden başlayan halk ayaklanmasından bu yana büyük protesto gösterilerinin tamamını canlı yayınladı. Halk ayaklanmasının başlamasının ardından şubat ayında, Mübarek yönetimi, El Cezire ve El Cezire Mübaşir kanallarının Mısır temsilciliklerinde arama yapmış ve bazı çalışanları gözaltına almıştı. Halk ayaklanması esnasında El Cezire ve El Cezire Mübaşir kanalları Nil Sat uydusundan da çıkarılmıştı.