Mısır polisi: Bize korkak olmayı öğrettiler

Bu, daha önce polise gösterilen tepkilerin askere yönelmesine yol açtı. Halkla birlikte gösteri yapan polislerse daha fazla ücret için ayaklanıp, “Bize korkak olmayı öğrettiler” diye isyan ettiler. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Hüsnü Mübarek’in 30 yıllık rejiminin resmen sona erdiği geçen cuma akşamı bayramı yerine dönen Mısır’ın kalbi Tahrir Meydanı, dün en gergin gününü yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Kahire’deki meydana giren askerler, trafiği rahatlatmak ve hayatın normale dönmesi amacıyla göstericilerce kurulan derme çatma çadırları sökerek meydanı boşaltmak isteyince birkaç noktada çatışma çıktı. Devrimin başından beri askere sevgi gösteren halkın duyguları tersine dönmeye başladı. “Zafere kadar devrim” sloganı atan binlerce protestocu dün meydana akmaya başlarken ordu bu akını durdurmada kararsız kaldı. Protesto liderleri “Ordu, Mısır’ın belkemiğidir. Çözüm bizi meydandan çıkarmak değildir” diye hoparlörden haykırırken, askerler göstericileri ite kaka, zaman zaman sopalar kullanarak meydandan atmaya çalıştı. 30 kadar gösterici gözaltına alındı. Askeri yönetimin bir an önce sivil-demokratik rejime geçiş konusunda net bir takvim vermesini isteyen eylemciler, cuma günü yeniden büyük bir gösteri yapılacağını ilan etti. Gösterinin ana amacı zaferi kutlamak. Protesto liderleri tarafından oluşturulan “Emanetçiler Konseyi” devrim amacına ulaşana kadar orduyla müzakere etmek istediklerini açıkladı.Ordu göstericileri dağıtmaya çalışırken, protestocuların cesaretlendirdiği polisler, daha fazla ücret için ayaklandı. İsyanın başında nefret sembolü olan polisler “ordu-halk elele” diye slogan attı. İçişleri Bakanlığı binasının etrafında askerler havaya ateş açtı. Gösteri düzenleyen polisler arasında yer alan ve kendini Eymen olarak tanıtan bir kişi “12 yıldan beri çalışıyor olmama karşın aylık maaşım 115 dolar. Ne yapmamızı istiyorsunuz. Bu adam (eski İçişleri Bakanı Habib El Adli) bize korkak olmayı öğretti. Bu durumu beğenmiyorsak halktan para almamız söylenirdi” diye konuştu.Tunus ve Mısır isyanının şok dalgalarının yayıldığı Yemen’in başkenti Sana’da, dün Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’i protesto eden ve başkanlık sarayına yürüyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Çatışmaların ardından çok sayıda eylemci yaralanırken, 23 kişi gözaltına alındı. Çatışmalardan önce muhalefet 32 yıllık Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ile müzakerelere başlamayı kabul etti. Sana’da 1000 kişinin katıldığı gösteride “Mısır devriminden sonra Yemen devrimi” sloganları atıldı. ABD, El Kaide ile savaşta Yemen lideri Salih’e büyük önem veriyor. İran yönetimi ise, muhaliflerin Tunus ve Mısır ile dayanışma için bugün düzenlemeyi planladığı gösteriye izin vermezken, Batılı istihbarat servislerinin İran’da karışıklık çıkarmak istediğini savundu. Cezayir’de de muhalif gruplar, hükümet değişene kadar her hafta cumartesi günü başkentte gösteri yapmayı sürdüreceklerini bildirdi.Mısır’da yönetimi eline alan ordu yönetimi Tahrir Meydanı’nın derhal boşaltılmasını emretti. Askerler dün meydanda trafik akışının sağlanması için protestocularla araçlar arasında etten duvar ördü. Askerler protestoculara ait derme çatma çadırları sökmeye çalışırken gergin anlar yaşandı. Üst düzey komutanlar halkı ikna etmeye çalıştı. Rueters’ın, orduya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre ordu, bugün bir bildiri yayınlayarak herkesi kaos ve kargaşa yaratmaktan kaçınmaya çağıracak, sendikaların toplantı yapmalarını ve grevleri yasaklayacak.Mısır İçişleri Bakanlığı binasını çeviren askerler ücret zammı için gösteri yapan polislere uyarı için havaya ateş açtı. Halk ise isyanın başında nefret ettikleri polisi bu kez omuzlarına aldı ve “polis-halk elele” sloganları atıldı.Mısır’da Mübarek’ten yönetimi devralan Muhammed Hüseyin Tantavi başkanlığındaki Yüksek Askeri Konsey, protestocuların “bir an önce demokrasi için somut adım ve Mübarek yanlılarının temizlenmesi” talebine dün ilk adımı attı. Yüksek Askeri Konsey, parlamentoyu feshetti ve anayasayı askıya aldı. Ordunun açıklamasında, yeni anayasa için bir komisyon kurulacağı belirtildi. Açıklamada, geçiş döneminin 6 ay ya da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılıncaya kadar olacağı kaydedildi.Mısır medyası, devrik lider Hüsnü Mübarek’in oğulları Cemal ile Ala’nın, aralarında kavgaya varacak şekilde tartıştıklarını öne sürdü. İhbar El Youm gazetesinin iddiasına göre, Mübarek’in küçük oğlu Ala, gelişmelere Cemal Mübarek’in sebep olduğunu ileri sürerek ağabeyi ile tartıştı. Gazete, Ala ve Cemal Mübarek’in tartışmasının oldukça sert olduğunu ileri sürdü.Öte yandan İngiltere, Mübarek’in yurtdışındaki mal varlığı konusunda uluslararası toplumu birlikte hareket etmeye çağırdı. İngiltere Ticaret Bakanı Vince Cable, kendilerinin, Mübarek’in yasadışı yollarla yurtdışına para çıkarmasına yardım eden İngiliz bankalarına karşı harekete geçeceklerini duyurdu.Bu arada Filistin haber ajanslarından Ma’an, Mübarek’in, ciddi sağlık problemleri olduğunu ve Mısır halkına yaptığı son konuşmadan önce bayıldığını iddia etti. Mısır ordusunun da sağlığının kötü olması nedeniyle Mübarek’e, iktidarının son günlerinde baskı yapmaktan kaçındığı ileri sürüldü. İhbar El Youm gazetesi ise Mübarek’in tedavi için Almanya’nın Baden kentinde olduğunu öne sürdü.Kahire’de 20 gündür süren isyan paha biçilmez tarihi eserleri de etkiledi. Mısır Müzesi’nde, Tutankamon’un bir heykeli dahil, 8 kıymetli parçanın çalındığı ortaya çıktı. Mısır Eski Eserler Müsteşarı Zahi Havas, 28 Ocak’ta Tahrir Meydanı’nda hükümet karşıtı göstericilerin toplanmasından yararlanan kimliği belirsiz kişilerin binaya girmesinden sonra, personel tarafından yapılan bir envanter çalışması sırasında eserlerin çalındığının ortaya çıktığını söyledi. Havas, “Ne yazık ki personel bu eserlerin müzeden kaybolduğunu belirledi” diye konuştu.