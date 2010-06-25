Mısır polise karşı sokağa döküldü

T24- Mısır'ın İskenderiye kentinde bir gencin polis tarafından dövülerek öldürüldüğü iddialarının ardından, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi.



Ülkenin önde gelen muhalefet lideri ve reform taleplerinin öncü sesi haline gelen eski Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Muhammed El Baradey de göstericiler arasında yer aldı.



Protestocular polisin sistematik işkence uyguladığını ileri sürdü ve Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek aleyhine sloganlar attı.



HÜKÜMET: İLAÇ İÇERKEN BOĞULDU



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İskenderiye'de bu ay içinde Halid Said adındaki bir gencin sokakta polis tarafından dövülerek öldürüldüğü iddialarının ortaya atılmasından sonra birçok protesto gösterisi düzenlendi.



AP ajansının duyurduğuna göre, ölen gencin çenesinin parçalanmış halde görüldüğü fotoğrafların yayımlanmasına rağmen hükümet, Said'in ilaç içerken boğularak öldüğünü savunuyor.