Mısır piramitleri kiralıyor

Mısır hükümeti ülkenin borçtan kurtulup ekonomik refaha kavuşması için başta piramitler olmak üzere pek çok tarihi öğeyi kiralamayı planlıyor. Maliye Bakanlığı’nın bu önerisi karşısında Katar’ın 5 yıllığına 200 milyar dolar vermeye hazır olduğu iddia ediliyor.

Mısır ülkenin borçlarından kurtulma sürecini hızlandırmak adına başta piramitler olmak üzere pek çok turistik öğeyi 200 milyar dolara kiralamaya hazırlanıyor.

Mısır Maliye Bakanlığı, Kültür ve Tarih Bakanlığına gönderdiği mektupla, ülkeyle özdeşleşen tarihi değerleri, uluslararası turizm şirketlerine kiralayarak, ekonomisini düzeltmeyi amaçlıyor. Söz konusu uygulamanın uluslararası turizm şirketleri arasında yapılacak açık artırma ile gerçekleştirileceği belirtiliyor. Mısır’ın bu operasyondan 200 milyar doları kasasına kazandırması halinde ülke borçlarını ödeyip, onlarca yıl boyunca ekonomik kriz çekmeden varlığını sürdürebilecek.



Katar en yakın isim



Bu kararın uygulamaya geçilmesiyle birlikte ülke ekonomisindeki kriz sürecini çok daha hızlı bir şekilde yönetileceği belirtilirken, kiralamaya en yakın ismin ise Körfezin en zengin ülkelerinden Katar olduğu öne sürülüyor. Mısır’ın eski Başbakanı Hüsnü Mübarek’in görevi bırakması için yoğun destek veren Katar, Mısır’ın böyle bir düzenlemeyi harekete geçirmesi halinde 200 milyar dolar karşılığında bu tarihi yerleri 5 yıllığına kiralamak için hazırlandığı iddia ediliyor.



Sürpriz yaşandı



Ülkenin söz konusu hazırlığını doğrulayan Mısır Yüksek Tarih Kurulu Adel Abdel Sattar Katar ya da diğer Körfez ülkelerinin söz konusu uygulama ile ilgilendiği iddialarını reddederek, “Ocak ayı başında ülkenin Maliye Bakanı tarafından bana gönderilen planı gördüğümde büyük bir sürpriz yaşadım. Mısır Anıtlar Kurulu’na gelen öneride, Giza piramitleri, Sfenksler, Abu Simbel Tapınağı ve Luxor tapınağının uluslararası turizm şirketlerine kiralanması yer alıyor” diye konuştu.



43 yüzyıl en yüksekti



Büyük Piramit, 145,75 metreydi ama şimdi 10 metresini kaybettiği kabul ediliyor. 43 yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek yapısıydı, ancak 19. yüzyılda geçilebildi. Yüzeyi yumuşak ve düzleştirilmiş taşlarla kaplıydı, kalıntısı hâlâ görülebilmektedir. Eğimi 54 derece 54 dakikadır. Tabanının dörtkenarı tam ölçüldüğünde ve yönleri belirlendiğinde kusursuzdur.



Yedi harikadan biri



Mısır’ın en önemli tarihi öğesi olan Gize Piramitleri, Keops, Kefren ve Mikerinos’tan oluşuyor. Bu üç piramitten sadece Keops (Khufu olarak da bilinir) Dünya’nın yedi harikası’ndan biri. Genel kanı, Giza piramitlerinin üçünün de 7 Harika kapsamına alındığıdır ama belirtilen piramit, 4. Hanedan’dan Mısır Firavunu Khufu’nun, bilimsel saptamalara göre anıt-mezar olarak MÖ 2560’ta yaptırdığı Büyük Piramit’tir.



Yılda 15 milyon turist



Mısır’da yaşanan halk ayaklanması Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlanırken bu süreçte yaşanan karışıklıklar turizm gelirlerinin 2011 yılında yüzde 30 azalmasına neden oldu. 2010 yılında 14.7 milyon turist çeken Mısır’da bu rakam 2011 yılında 9.8 milyona geriledi. Turizm gelirleri ise 2010 yılında 12.5 milyar dolardan, 8.8 milyar dolara indi. 2012 yılı içinse 14.7 milyon turist ve 12.5 milyar dolar gelir açıklanması bekleniyor.