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Dünya

Mısır Patriği'nden 'telekulak' uyarısı

Mısır Kıpti Patriği 3. Şenuda, cemaatine "Telefonla günah çıkartmayın, gizli servis dinliyor" dedi.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Mısır Kıpti Patriği 3. Papa Şenuda, Mısır istihbarat servisinin telefonları dinlediği gerekçesiyle ülkede yaşayan Kıptilerden telefonda günah çıkartmamalarını istedi.


Mısır'da yayımlanan El Mısır El Yavm gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Şenuda, pazar ayininde, gizli servisin telefonları dinlediğini ifade ederek, cemaatten telefonda günah çıkarmamasını talep etti.


Patrik Şenuda, "Telefonla günah çıkartayım derken, kendinizi tutuklu olarak bir hücrede bulabilirsiniz" dedi.


Şenuda, tedavi gördüğü ABD'den 3 hafta önce Mısır'a dönmüştü.

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