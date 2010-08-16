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MISIR, PATLAYICI YÜKLÜ GEMİYE EL KOYDU ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2010 21:09

-MISIR, PATLAYICI YÜKLÜ GEMİYE EL KOYDU ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Mısır güvenlik güçleri, İsrail'den Port Said limanına gelen ve içinde patlayıcı bulunan bir gemiye el koydu. Mısır'da yayımlanan El Şoruk gazetesinin haberine göre, güvenlik yetkilileri, miktarı belirtilmeyen patlayıcının Mısır bandıralı geminin konteynerlerinde bulunduğunu belirttiler, ancak konuyla ayrıntılı bilgi vermediler. Gemi sahibi Joseph Botryose El Gabalwy'nin gözaltına alındığı kaydedilen haberde, Mısır Başsavcısı Abdülmecid Mahmud'un El Gabalwy'ye yurtdışına çıkış yasağı koyduğu ve kefaletle serbest bıraktığı ifade edildi.

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