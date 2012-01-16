-Mısır parlamentosuna reform çağrısı KAHİRE (A.A) - 16.01.2012 - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır'da yeni seçilen parlamentodan "baskı aleti" olarak kullanılan yasalarda reform yapmalarını istedi. Merkezi New York'ta bulunan örgütün hazırladığı raporda, Mısır'da özgürlükleri kısıtlayan mevcut yasaların, "Mısırlılara baskı yapmak yerine onların haklarını koruyacak şekilde" değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Raporda, mevcut yasaların ifade özgürlüğünü engellediği, toplantılara sınırlama getirdiği ve kötüye kullanılan polis gücünü koruma altına aldığı ifade edildi. Örgüt, parlamentonun 23 Ocak'ta yapacağı ilk toplantısında ana gündem maddesinin yasaların reformu olması gerektiği görüşünü bildirdi. Mısır'da 28 Kasım'da başlayan genel seçimlerde Müslüman Kardeşler ve müttefiki parlamentodaki sandalyelerin yüzde 45'inden fazlasını kazanmıştı.