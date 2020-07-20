Mısır Parlamentosu, Libya'ya asker tezkeresi için "gizli oturum" gerçekleştirecek

Mısır Parlamentosu'nun bugün Libya'ya asker gönderme tezkeresi için gizli bir oturum gerçekleştireceği belirtildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre parlamento temsilcisi Seyid Şerif, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye Mısır askerini Libya'ya gönderme yetkisi verilmesi yönünde bir karar almak üzere parlamento tarafından "gizli bir oturum" gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dün akşam bir televizyon kanalına konuşan Şerif, Mısır Anayasası'nın 152. maddesi uyarında devletin parlamento onayı olmadan savaş ilan edemediğini veya kuvvetlerini savaşa gönderemediğini söyledi.

Şerif, konseyin çalışmalarını düzenleyen iç düzenlemelerin "Mısır ulusal güvenliğini korumak için gizli olması gerektiğini" ifade etti.