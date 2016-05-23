Mısır papirüslerinde aşk, seks ve itaat büyüleri bulundu

Mısır’da deşifre edilen 1,700 yıllık papirüslerde antik aşk, boyun eğdirme ve seks büyüleri olduğu ortaya çıktı.

Büyüleri tercüme eden Udine Üniversitesi’nden Franco Maltomini, “Büyülerden birinde, büyüyü yapan kişi, kendisini sevene kadar, tanrıların sevdiği kadının 'kalbini yakmasını' istiyor” diyor. Bir erkeği hedef alan başka bir büyü de, ona 'boyun eğdirerek', büyüyü yapan kişinin istediği şeyleri yapmaya zorluyor.

Arkeofili’nin haberine göre, bu iki büyü, belirli bir insanı hedef almıyor. Büyüyü yapan kişinin sadece büyüyü yapmak istediği insanın adını gereken yere koyması gerekiyordu.

Araştırmacılar büyülerin MS 3. yüzyıla tarihlendiğini söylüyor. Büyülerin yazan kişilerin isimleri ise bilinmiyor. Büyüleri o dönemde Mısır’da yaygın olarak kullanılan Yunanca dilinde yazılmış.

Arkeologlar Bernard Grenfell ve Arthur Hunt bu papirüsleri 20. yüzyılın başında Mısır’daki Oxyrhynchus şehrinde, binlerce diğer papirüsle birlikte keşfetti. Geçen yüzyıl boyunca araştırmacılar yavaş yavaş papirüsleri inceledi ve tercümesini yaptı. Papirüslerin çoğu şu anda Oxford Üniversitesi’nde duruyor ve burada inceleniyor.

Oxyrhynchus Papirüsleri’nin üzerinde çalışan birçok uzmandan biri olan Maltomini’nin tercüme ettiği büyüler ve birçok diğer metin, papirüsler hakkında basılacak yeni kitapta yayınlanacak.

Deşifre edilen aşk büyüleri birkaç gnostik tanrıya yakarıyor ve yardım istiyordu. Büyüyü yapan kişi hamamda bir dizi adağı yaktıktan sonra (adakların ne olduğu maalesef korunamamış), hamamın duvarlarına bir büyü yazması gerekiyordu. Maltomini bu büyüyü şöyle tercüme ediyor:

“Toprak ve su, size yalvarıyorum, içinizde yaşayan iblis ve bu hamamın talihi üzerine yalvarıyorum ki, siz yandıkça, tutuştukça, alevlendikçe, (kadının annesi)nin doğurduğu (hedef alınan kadın)ı da, bana gelene kadar yakın…”

Daha sonra büyü, birkaç tanrının ismini ve büyülü sözleri sıralıyor, ve “Kutsal isimler, bu şekilde ateşte tutuşun ve [kadın büyü yapan kişiye aşık olana kadar] onun kalbini yakın…” diyor.

Deşifre edilen diğer büyü, küçük bakır levhalara büyülü sözlerin kazınmasını gerektiriyor. Bu büyülü sözlerin arasında tercümesi şöyle olan bir metin de bulunuyor: “(Adamın annesi)’nin doğurduğu (adamın adı)’nın bana boyun eğmesini sağla.” Daha sonra da küçük levhaların, adamın giydiği birşey üzerine dikilmesi gerekiyor. Bu örneğin bir sandalet olabilir.

Metinlere göre, eğer büyü başarılı olursa, adamı büyü yapan kişinin istediği her şeyi yapmaya zorlayacaktı.

Bu papirüsün arkasında ise hayvan dışkısı kullanarak, baş ağrısı ve cüzam gibi birçok hastalığı tedavi eden bir reçete listesi bulunuyor. Reçetelerden bir kısmının sadece “keyif almayı arttırmaya” yardımcı olduğu belirtiliyor.

Bunlardan biri bal ve balaban kuşu dışkısı karıştırılarak yapılan bir karışımın (nasıl kullanılacağı belirtilmemiş) keyif almayı arttıracağını söyleyen bir reçete.