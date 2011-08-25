-Mısır: Özür dilemesi yeterli değil KAHİRE (A.A) - 25.08.2011 - İsrail'in Elyat kenti yakınlarında meydana gelen saldırının ardından İsrail ordusunun, Mısırlı 1 subay ile 4 askeri öldürmesi ile iki ülke arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Mısır medyasına göre, İsrail'in sözlü olarak yaptığı ''Üzgünüz'' açıklaması ve olayın araştırılacağı yönünde niyet belirtmesi Mısır sokaklarındaki öfkeyi dindirmeye yetmedi. Yarı resmi El Ahram Gazetesi, Mısır'ın İsrail'den özürden öteye çok şey beklediğini, sadece özür dilemenin yetmeyeceğini, Mısır askerlerine saldırı ile ilgili araştırmanın ve sorumlular hakkında yapılacak işlemin daha çok önem taşıdığını yazdı. Konu ile ilgili resmi Nil televizyonuna açıklamalarda bulunan Mısır Yüksek Askeri Konsey Üyesi Tümgeneral Ahmet Yusuf Abdul Nabi, İsrail'in yaptığı eylemin sadece özür ile geçiştirilecek bir olay olmadığını söyledi. Mısır İsrail sınırında 1979 yılından beri görev yapan ve tarafların Camp David Antlaşması'na uyup uymadıklarını kontrol etmekle görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, geçen hafta yaşanan olay ile ilgili hazırladığı ön raporda, İsrail'in, Camp David'i iki kez ihlal ettiğini belirlediği ileri sürüldü. Nil televizyonu, BM Barış Gücü'nün raporunda, İsrail askerlerinin sınırın Mısır tarafına geçmekle ve iki ülke sınırını belirleyen noktadan Mısır askerlerine ateş açmak sureti ile Camp David Antlaşması'nın yükümlülüklerini iki defa ihlal ettiği bilgilerinin yer aldığını iddia etti. Kahire'deki İsrail Büyükelçiliği önünde gösteriler aralıksız sürerken, Mısır polisinin elçilik çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.