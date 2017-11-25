Mısır Ordusundan teröristlere karşı hava saldırısı

İstanbul 25 Kasım (DHA) - Mısır’da dün bir camiye gerçekleştirilen, en az 235 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında, Mısır Ordusu, teröristlerin bulunuduğunu belirlediği bölgelere bir hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin yakın tarihinin en kanlı saldırısından sonra, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledikten sonra, ülkenin yaşanan olaya yanıtının kaba kuvvetle olacağını söyledi ve ekledi:

“Bu olay sadece irademizi ve birliğimizi kuvvetlendirecek. Polis ve ordumuz, şehitlerimizin intikamını alarak, barış ve güveni tekrar sağlayacak. Bu teröristlerin amacı irademizi kırmak ve bizi terörle mücadeleden uzaklaştırmak.”

Mısır Ordusunun hava saldırısı, camiye gerçekleştirilen saldırıdan birkaç sonra başladı ve dağlarda yer alan teröristlerin olduğu belirlenen noktalar hedef alındı.