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Dünya

Mısır ordusundan 'devlet çökebilir' uyarısı

Mısır Genelkurmay Başkanı, harbiye okulu öğrencilerine yönelik konuşmasında, "Farklı siyasi güçler arasındaki mücadele devleti çöküşe sürükleyebilir" dedi

29 Ocak 2013 15:39

Mısır Genelkurmay Başkanı, ülkedeki siyasi krizin "devleti çöküşe sürükleyebileceği" uyarısında bulundu.

General'in açıklaması kendisine ait Facebook sayfasında yayımlandı.

Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı General Abdul Fettah el-Sisi, farklı siyasi güçler arasındaki mücadelenin devam etmesi halinde, gelecek kuşakların tehlike altına atılacağını belirtti.


Asker sevki


Sisi'nin uyarıları, Süveyş Kanalı üzerindeki kentlere asker sevki yapılmasının ardından geldi.

Sisi, asker sevkinin Mısır ekonomisi ve dünya ticareti açısından hayati önem taşıyan suyollarını koruma amaçlı olduğunu vurguladı.

Binlerce gösterici bu kentlerde gece sokağa çıkma yasağına uymayarak protestolara devam etti.

Gösteriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Port Said, Süveyş ve İsmailiye kentlerinde 30 günlük olağanüstü hal ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Perşembe gününden beri devam eden protesto gösterilerinde 50'den fazla kişi öldü.


'Sağlam duvar'


General, Harbiye okulu öğrencilerine yönelik konuşmasında, "Farklı siyasi güçler arasındaki mücadele devleti çöküşe sürükleyebilir" dedi.

Mursi'nin atadığı hükümette Savunma Bakanı olarak da görev yapan Sisi, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik, siyasal ve sosyal sorunların "Mısır'ın güvenliği ve devletin uyumu bakımından tehdit teşkil ettiğini" vurguladı.

Sisi, ordunun, devletin yaslandığı "sağlam duvar" olmaya devam edeceğini söyledi.

 

BBCTürkçe

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