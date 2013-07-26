Mısır ordusundan darbe karşıtlarına 'son fırsat'

Mısır'da Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi, şiddet ve terör eylemlerine karşı izlediği stratejinin, yarın düzenlenecek ''cuma gösterileri''nin ardından değişeceğini açıkladı.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nce, ''Son Fırsat'' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin Bedir gazvesinin yıl dönümü olan 26 Temmuz Cuma günü halkı meydanlarda toplanmaya çağırmasının derin anlamları var. İster yanılmış, ister isabet etmiş olsun kararlarına saygı duyuyoruz. Yüce halkın ahlak ve mizacı ile bağdaşmayan şiddet ve kara teröre karşı izlenen strateji, yarınki cuma gösterilerinin ardından değişecek" denildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, ülkedeki bazı kesimlere (İhvan) ulusal saflara katılması için 48 saat süre tanındığı belirtilerek, "30 Haziran devrimi, dışarıya lanse etmeye çalıştıklarının aksine askeri darbe değil, halk iradesinin yönetime yansımasıdır. Kalabalık halk kitleleri bunun en büyük kanıtıdır. Bunu 30 Haziran ve 3 Temmuz gösterilerinde göremeyenler yarınki gösterilerde görecektir'' ifadesine yer verildi.

Silahlı Kuvvetler'in ülkedeki güvenlik ve istikrarın sarsılmasına izin vermeyeceği belirtilen açıklamada, "Ordu tüm halkın ordusudur ve halktandır. Silahını asla halkına karşı doğrultmaz. Ancak terör ve şiddete karşı doğrultur" denildi.

Savunma Bakanı Sisi halkı Cuma günü meydanlara inmeye çağırmıştı. Sisi yaptığı konuşmada, "Onurlu tüm Mısırlıları, şiddete ve teröre karşı mücadelede sorumluluğumu üstlenebilmem için cuma günü meydanlara çağırıyorum" demişti.

Sisi'nin açıklamaları, Askeri Darbeye Karşı Demokrasi Koalisyonu, Hürriyet ve Adalet Partisi, Nur Partisi, Devrimin Yarını Partisi, Vatan Partisi ve El-Cemaatu'l-İslamiyye gibi birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Mısır ordusu yaptığı açıklamada, Sisi'nin konuşmasının, herhangi bir tarafa karşı şiddet daveti olmadığını, şiddete karşı başlatılan bir kampanya olduğunu belirtmişti.