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Dünya

MISIR ORDUSUNDAN AÇIKLAMA KAHİRE (A.A)

11 Şubat 2011 23:14

-MISIR ORDUSUNDAN AÇIKLAMA KAHİRE (A.A) - 11.02.2011 - Mısır ordusu, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasından sonra yetkileri ele almasına karşın bir meşru hükümetin yerine geçemeyeceğini, ülkenin yeni yönetiminin kurulması için Mısır halkının istekleri doğrultusunda alınacak önlemler ve yapılacak düzenlemeler konusunda daha sonra bir açıklama yapılacağını bildirdi.  Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin açıklamasını TV'den okuyan askeri sözcü, Mübarek'in "halkın çıkarları doğrultusunda istifa ettiğini" belirterek, ayaklanma sırasında hayatını kaybeden şehitleri selamladığını ifade etti. Sözcü, Mübarek'e, Mısır halkına katkılarından ötürü teşekkür etti.

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