-MISIR ORDUSU İDDİALARI ARAŞTIRACAK KAHİRE (A.A) - 29.03.2011 - Mısır Yüksek Askeri Konseyi, 9 Mart'taki gösteriler sırasında, askerler tarafından gözaltına alınan bazı kadın protestocuların, askeri polis tarafından "bekaret testine" zorlandıkları ve işkenceye maruz kaldıkları yönündeki iddiaları soruşturacağını açıkladı. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, Mısır Yüksek Askeri Konseyi, Uluslararası Af Örgütü'nün gündeme getirdiği "bekaret testi ve işkence" iddialarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki özel sayfasından yaptığı açıklamada, gerçeklere ulaşılması için konseyin gerekli tüm tedbirleri aldığını ve konu ile ilgili araştırma ve soruşturma başlatılacağını duyurdu. Konseyin açıklamasında, bu olayın ülke imajını zedelemesine müsaade edilmeyeceği belirtildi. Geçen hafta Uluslararası Af Örgütü yayınladığı bir raporda, "Mısır'da 9 Mart'ta bir gösteriyi dağıtan askerlerin, en az 18 kadın protestocuyu gözaltına aldığı, söz konusu kadınlara elektrik vererek işkence yaptığı, elbiselerini çıkartarak fotoğraflarını çektiği ve kadınları fuhuş suçlaması ile tehdit ettikten sonra zorla 'bekaret testi' yaptırdığı" iddialarına yer verilmişti.