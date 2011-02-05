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Dünya

MISIR ORDUSU, DOĞALGAZ AKIŞINI DURDURDU KAHİRE (A.A)

05 Şubat 2011 12:40

-MISIR ORDUSU, DOĞALGAZ AKIŞINI DURDURDU KAHİRE (A.A) - 05.02.2011 - Mısır ordusu, İsrail sınırı yakınındaki bir doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamadan sonra hattaki doğalgaz akışını durdurdu.  Mısırlı bir güvenlik kaynağı, "Mısır silahlı kuvvetleri ve yetkilileri, akışın ana kaynağını kapatmayı başardı ve yangını kontrol altına almaya çalışıyor" dedi. Kaynak, yetkililerin, "yabancı unsurları" sorumlu tuttuğu patlamanın, hattın Ürdün'e doğalgaz sağlayan kolunu hedef aldığını bildirdi. Bir diğer güvenlik kaynağı da bölgede yüksek alarma geçildiğini kaydetti. Devlet televizyonunun haberinde de doğalgaz boru hattındaki patlamanın, sabotajcıların işi olduğu belirtildi. Mısır devlet televizyonu, İsrail sınırı ve Sina Yarımadası'nda Mısır'ın El Ariş kenti yakınındaki bir doğalgaz boru hattında patlama olduğunu, patlamanın yangına yol açtığını duyurmuştu.

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