-MISIR ORDUSU ADAY GÖSTERMEYECEK KAHİRE (A.A) - 17.02.2011 - Mısır ordusunun, Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceği bildirildi. Mısır Savunma Bakanı yardımcısı Tümgeneral Muhtar Mulla, düzenlediği basın toplantısında, yapılacak devlet başkanlığı seçiminde ordunun içinden bir aday gösterilmeyeceğini açıkladı. -SÜLEYMANİYE'DE ÖLÜ SAYISI 2, YARALI SAYISI 47 Irak'ın Süleymaniye kentindeki protesto gösterilerinde 2 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, başkent Bağdat'ın 260 kilometre kuzeydoğusundaki Süleymaniye kentinde siyasi reform çağrısında bulunan yüzlerce Kürt göstericiye bölgesel yönetimin güvenlik gücü Peşmergelerin ateş açtığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını söyledi. Bölgedeki kaynaklar, protestocuların kentin merkezinde bulunan bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'nin karargahına yürüdüğünü, bazı göstericilerin binaya taş attıklarını, Kürt güvenlik güçlerinin de binanın çatısından göstericilere ateş açtıklarını ifade etti. Hastane ve polis kaynakları, ölüm ve yaralanmaların tamamının açılan ateş sonucu meydana geldiğini vurguladı. Süleymaniye'de olaylarla ilgili daha önce gelen haberlerde, ölü sayısı 5, yaralı sayısı 30 olarak verilmişti. Bu arada Irak'ın güneyindeki Basra kentinde de 600 kadar kişi vilayet binası önünde toplanarak valiyi protesto etti. Barışçıl geçen gösteriye katılanlar Basra valisinin görevden alınmasını istediklerini, valinin Basra için hiçbir şey yapmadığını söyledi. Bağdat'ın 270 kilometre güneyindeki Nasir kasabasında da onlarca kızgın gösterici belediye binasına saldırarak binayı ateşe verdi. -YEMEN'DE BELEDİYE ARAÇLARI HÜKÜMET YANLILARINA TAŞ VE SOPA TAŞIYOR Yemen'de ordunun ve ülkenin en etkili imamının çağrılarına kulak asmayan binlerce kişi, başkent Sana'da gösteri yaptı. Bugünkü gösteriler öğrencilerin küçük çaplı bir yürüyüşüyle başladı. Çatışmalar başlayınca öğrenci grubuna katılım arttı ve grubun sayısı 6 bine ulaştı. Çatışmalarda gerek protestoculardan gerekse polisten yaralananların bulunduğu belirtilirdi. Görgü tanıkları polisin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını söylediler. Güvenlik yetkilileri 50 kadar protestocunun gözaltına alındığını bildirdiler. Aralarında liman kenti Aden de olmak üzere diğer kentlerde de çatışmaların çıktığı haberleri geliyor. Eylemcilerin ayrıca yarını "öfke günü" ilan ederek gösteri çağrısında bulundukları belirtiliyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, protestocular polis ve hükümet yanlılarının saldırılarını sopalarla püskürtmeye çalışırken, belediye araçları hükümet yanlılarına taş ve sopa taşıdı. Ülkenin en önde gelen dini şahsiyeti Şeyh Abdülmecit El Zindani de "Sokak gösterileriyle değişimi reddediyoruz. Bu karmaşaya yol açar" diyerek halkı protestolardan vazgeçirmeye çalıştı. Arap dünyasının en fakir ülkesinde 32 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih aleyhindeki gösteriler yedinci gününe girdi. Yemen'de halk yoksulluk ve yolsuzlukların bitmesini talep ediyor. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi, Salih'in de 2013'den sonra aday olmayacağı ve oğlunu aday yapmayacağı sözünü vermesi halkı yatıştırmadı. Yemen Devlet Başkanı, El Kaide'ye karşı savaşta ABD'nin önemli bir müttefiki. -ZENTEN KENTİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR ÇIKTI Libya'nın başkenti Trablus'a 145 kilometre uzaklıktaki Zenten kentinde şiddetli çatışmalar çıktığı bildirildi. Kurina gazetesinin internetteki sitesindeki haberde, ülkenin güneybatısındaki kentteki bazı karakollarla devrim komitelerine ait binaların ateşe verildiği ileri sürüldü.