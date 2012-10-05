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Dünya

Mısır, Nil Nehri sularını İsrail'e mi satıyor?

Nil Nehri sularının paylaşımı konusunda Mısır ve Sudan arasında imzalanan anlaşmaya dikkati çeken Zeymu, 'Sudan bile anlaşma gereği alması gereken hakkını alamıyor' dedi

05 Ekim 2012 11:37

Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi İbadi Zeymu, Mısır'ın Nil Nehri sularını İsrail'e satıyor olabileceğini iddia etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen sempozyumda konuşan Zeymu, Mısır 'ın Nil Nehri'nin sularını Etiyopya'nın kullanmasına engel olduğunu öne sürerek, “Mısır, nehir sularını adaletsizce kullanıyor” dedi.

Nil Nehri sularının paylaşımı konusunda Mısır ve Sudan arasında imzalanan anlaşmaya dikkati çeken Zeymu, “Sudan bile anlaşma gereği alması gereken hakkını alamıyor. Ayrıca 'Entebbe Anlaşması' üzerinde anlaşmazlıklar da sürüyor” diye konuştu.

Zeymu, havza ülkeleri arasındaki iş birliğinin şart olduğunu vurgulayarak, sorunun barışçıl yollarla çözüme kavuşması için acele etmediklerini ve suistimal ettiklerinin düşünülmemesi için Mısır'ın iç krizini atlatmasını beklediklerini dile getirdi.

Sudan'ın Etiyopya ile stratejik ortaklığı olduğunu belirten Zeymu, “Hartum'un Nil krizinin çözümünde yapıcı bir rol üstleneceğini umuyorum” dedi.

Sudan Yatırım Konseyi Başkanı Mustafa Osman ise Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında ekonomi faaliyetlerinin gelişmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Ekonominin gelişmesi siyasette de bütünlük sağlar” ifadesini kullandı.

Tanzanya, Ruanda, Uganda ve Etiyopya 2010 yılında bir araya gelerek Nil sularının yeniden paylaştırılmasını öngören Entebbe Anlaşması'nı imzalamış, Kenya ve Burundi de daha sonra anlaşmayı imzalayan ülkeler arasına katılmıştı.

Mısır ve Sudan ise Nil'deki paylarını etkilediği gerekçesiyle anlaşmayı veto etmişti. Nil Nehri sularının paylaşımı halen Mısır ve İngiltere arasında 1929 yılında imzalanan, 1959 yılında gözden geçirilen anlaşma esas alınarak gerçekleştiriliyor.

Mısır ve Sudan arasında 1959 yılında imzalanan anlaşma ise her iki ülkeye nehir sularının yüzde 87'sini kullanma hakkını veriyor.

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