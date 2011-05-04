-MISIR, NEFERTİTİ'NİN BÜSTÜNÜ İSTEYECEK KAHİRE (A.A) - 03.05.2011 - Mısır hükümetinin, efsanevi kraliçe Nefertiti'nin 3 bin 400 yıllık büstünü Almanya'dan geri almak üzere resmi başvuru yapacağı bildirildi. Resmi Nil televizyon kanalının haberine göre, tarihi eserler ve müzelerden sorumlu Bakan Zeki Havas, Nefertiti'nin büstünün geri alınması için Almanya'ya resmi bir mektup göndereceklerini açıkladı. Havas, söz konusu resmi başvuruyu içeren mektubun Mısır Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Alman hükümetine önümüzdeki hafta iletileceğini söyleyerek, ''Tüm deliller, Nefertiti heykelinin Mısır dışına yasa dışı yollardan çıkarıldığını göstermektedir'' dedi. Havas, daha önce de büstün Mısır'a iadesi için Alman Eski Eserler Yüksek Konseyine başvuruda bulunmuştu. Güzelliğiyle ünlü Nefertiti, eski Mısır inanışına göre güneş tanrısının ona bahşettiği güzellik ve cömertlikle yoğruldu ve Firavun Akhenaton'un eşi oldu. 1912 yılında, Alman arkeolog Ludwig Borchardt tarafından ortaya çıkarılın Nefertiti büstü dönemim Prusya hükümeti tarafından yasal yöntemlerle satın alındı. Mısır, büstün satın alınması ve dışarıya çıkarılması sürecinin yasa dışı yöntemlerle gerçekleştiğini ileri sürerken, Alman hükümeti söz konusu büstün, Prusya tarafından satın alındığına dair yasal belgelerinin bulunduğunu bundan dolayı da Nefertiti büstünün Mısır'a geri verilemeyeceğini savunuyor.