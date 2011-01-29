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Dünya

MISIR MÜZESİ YAĞMALANDI, PİRAMİTLER ZİYARETE KAPANDI ANKARA (A.A)

29 Ocak 2011 18:35

-MISIR MÜZESİ YAĞMALANDI, PİRAMİTLER ZİYARETE KAPANDI ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki yönetim karşıtı gösteriler sırasında ünlü Mısır Müzesi'ne giren yağmacıların, firavunlar döneminden kalma iki mumyaya zarar verdiği bildirildi. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Başkanı Zahi Havas, "Bu sabah müzeye geldiğimde dün gece bazı kişilerin müzeyi yağlamaya çalıştığını görünce çok üzüldüm" dedi.  Mısırlı vatandaşların turizm polisiyle birlikte bu kişileri engellemeye çalıştığını söyleyen Havas, "Ancak bazı (yağmacılar) yukarıdan binaya girmeyi başarmış ve iki mumyaya zarar vermiş" diye konuştu.  Havas bu kişilerin bilet ofisini de yağmaladığını söyledi.  Bu arada, Mısır ordusunun piramitleri turistlerin ziyaretlerine kapadığı bildirildi.  

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