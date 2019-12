Mısır muhalefeti çizmelerini giydi

T24 - 30 yıllık Mübarek yönetimİne karşı isyan hareketi başlatan halk, ilk yükselişini 2008 yılında Kahire'nin Kübra Mahallesi'nde hükümet tarafından bastırılan sivil bir direnişle gerçekleştirdi. Bugün ülkede gelinen noktada direnişin kolay kolay kırılamayacağı çok açık. Ayrıca halk, Nobelli muhalif Muhammed El Baradey’in ülkeye dönüşüyle daha da güç kazandı







Yapılan açıklamalara göre Mısır'da şu ana kadar 6 ölüm gerçekleşti. Örgütlenmenin sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayılmasını engelllemek isteyen hükümet internette bazı sitelere erişim yasağı getirdi.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Tunus’ta cumhurbaşkanını deviren isyanın Mısır’daki etkileri her geçen gün artıyor. Salı gününden bu yana devam eden sokak gösterileri, aralık vermeksizin sürüyor. En kapsamlı protesto eylemininse bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Dün Kahire ve İsmailiye’de yüzlerce gösterici gözaltına alınırken, muhaliflerin örgütlenmesini engellemek isteyen hükümet, internetteki sosyal paylaşım platformlarına erişimi kapattı.







Nobelli Baradey Mısır’da







30 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan Hüsnü Mübarek’in en güçlü rakibi Muhammed El Baradey de dün Mısır’a geldi. Yıllardır yaşadığı Viyana’dan Kahire’ye dönen Muhammed El Baradey, ayağının tozuyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mısır için kritik bir dönemden geçiyoruz. Halkımı hayal kırıklığına uğratmayacağım. Buraya Mısır halkının yanında olmaya geldim. Değişim arzusuna saygı duyulmalı ve göstericilere karşı şiddete başvurulmamalı. Hükümet, özgürlük isteyen halkın sesine kulak vermelidir.”







Baradey, Viyana’dan hareketinden önce ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada “(Mübarek) 30 yıl boyunca ülkeye hizmet etti. Artık emekli olmasının zamanı geldi. Bence cumhurbaşkanlığına adaylığını koymayacağını ilân etmeli” demişti. Baradey, birkaç gündür süren protestoların en büyüğünün bugün gerçekleştireceğini ve kendisinin de sokağa çıkıp muhaliflerle birlikte Mübarek’e istifa çağrısı yapacağını kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) eski başkanı olan Nobel Barış Ödülü sahibi El Baradey’in, sonbaharda yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koyması bekleniyor.







Müslüman Kardeşler’den çağrı



Öte yandan ülkenin muhalif hareket Müslüman Kardeşler, başta El Ezher olmak üzere bütün camilerde verilecek cuma hutbelerinde herkesin bugünkü gösterilere katılması için çağrı yapacak.





Hareket 6 Nisan 2008' de başladı



Mısır’da halkı ısrarlı sokak protestoları için örgütleyen muhalif yapılaşmaların başında, “6 Nisan Gençlik Hareketi” geliyor. Mübarek karşıtlarının sesi her ne kadar ilk kez bu kadar gür çıkıyorsa da, bu hareketin kökeni, üç yıl öncesine dayanıyor. Hareket, Kübra Mahallesi adlı sanayi kentinde, 6 Nisan 2008 tarihini grev günü olarak ilân eden işçilere destek çıkan muhaliflerce Facebook üzerinden kuruldu. Süreç içerisinde özellikle de genç nüfustan büyük rağbet gören 6 Nisan Gençlik Hareketi, muhalif lider Muhammed El Baradey tarafından da destekleniyor. Öte yandan, her ne kadar kapısına mühür vurulduysa da, Müslüman Kardeşler, Mısır’da statükoyu zorlayan hareketlerin en gelenekseli olarak kalmaya devam ediyor. Ülkenin en geniş katılımlı örgütü olarak bilinen Müslüman Kardeşler, rejimin İslâm şeriatına göre yeniden düzenlenmesini savunuyor.





‘Mübarek istifa’



Hüsnü Mübarek karşıtı muhalefeti bir şemsiye gibi aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen “Milli Değişim Hareketi”yse, El Baradey tarafından oluşturuldu. Hareket, salı günü bir çağrıda bulunarak, Mübarek’in istifa etmesini, parlementonunsa lav edilerek acilen seçimlere gidilmesini istedi.





Babasının yerine geçmek istiyor



BİR süre önce Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlayan ABD’li diplomat Francis J. Ricciardone’nin, 2006 yılında Kahire’de görevliyken Hüsnü Mübarek’in oğlu Cemal hakkında yaptığı oldukça ilginç yorumlar, WikiLeaks tarafından günışığına çıkartılmıştı. Daha önce Kahire Büyükelçiliği yapan Ricciardone’nin Cemal Mübarek portresinden satırbaşları şöyle:



- Babasının yerine geçmek istemediğini söylüyor; ama yaptığı her hareketle, hedefinin bu olduğunu açık ediyor.



- 30 yaşına kadar her erkeğin evlendiği Mısır’da 40 yaşına kadar bekâr kalan Cemal, 2007 yılında, henüz 24 yaşındaki sosyelit Hatice el Cemmal’le evlendirildi. Bu evlilik, cumhurbaşkanlığı yolunda bir adım olarak planlandı.



- Tepki çekmemesi için Hüsnü Mübarek, oğluyla hemen hiçbir kamuya açık ortamda biraraya gelmiyor. Cemal’in en büyük siyasi destekçisi, annesi Suzan Mübarek. Mısır first lady’si, hemen her zaman oğlunun yanında ve onun gücüne güç katmaya çalışıyor.



- Cemal Mübarek askerliğini yapmadı. Önündeki engellerden biri bu olabilir.





Obama: Mübarek’i uyarmıştım



ABD Başkanı Barack Obama, bazı reformların yapılması konusunda Hüsnü Mübarek’e birçok kere hatırlatmalarda bulunduğunu söyledi. Obama şöyle konuştu: “Mısır, birçok kritik konuda bizim dostumuz olmuştur. Mübarek de bazı zor sorunlarda çok yardımcı oldu. Ancak kimi reformların yapılması gerektiğini hep söyledim kendisine. Şimdi bastırılmış hayal kırıklıkları sokaklarda boy gösteriyor.” Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs ise Hüsnü Mübarek’in ABD’nin yakın ve önemli bir dostu olduğunu ancak bu olaylarda taraf tutmadıklarını söyledi.





Basına polis baskısı



Kahire sokaklarında gerginlik her gün ve her saat hissediliyor. Kentin geniş bulvarlarında, ara sokaklarında güvenlik güçleriyle köşe kapmaca oynayan göstericiler, araçları ateşe veriyor, vitrin camlarını kırıyor. Polisler her türlü siyasi gösteriye gözyaşartıcı gaz, cop ve yer yer silahlarla cevap veriyor. Basın mensupları bile yer yer polisin gazabına uğruyor.