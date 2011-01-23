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Dünya

MISIR MUHALEFETİ BÜYÜK GÖSTERİYE HAZIRLANIYOR  KAHİRE (A.A)

23 Ocak 2011 12:34

-MISIR MUHALEFETİ BÜYÜK GÖSTERİYE HAZIRLANIYOR  KAHİRE (A.A) - 23.01.2011 - Mısır'daki hükümet karşıtı grupların, 25 Ocak Salı günü başkent Kahire'de büyük bir gösteri düzenleyerek, 'sivil itaatsizlik' çağrısında bulanacakları bildirildi. Mısır medyasında yer alan haberlere göre muhalefetin düzenleyeceği gösteriye, Gad (Yarın) ve Vefd partilerinin yanı sıra Kifaye (Yeter) ve 6 Nisan hareketleri de destek veriyor. Bu arada, muhalefetin önde gelen liderlerinden, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) eski Başkanı Muhammed El Baradei, gösterilere destek verdiğini fakat katılamayacağını açıkladı.  Müslüman Kardeşler örgütününse gösteri konusunda net bir tavır sergilemekten kaçındığı, ancak üyelerinin gösteriye katılması konusunda engelleyici bir tutum sergilemeyeceği kaydedildi. Muhalifler, katılımı artırmak için Facebook ve Twitter gibi internet üzerinden de çağrılar yaparken, gösteri için izin alınıp alınmadığı henüz açıklık kazanmadı. Öte yandan iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi'ne (NDP) yakın kaynaklar, bazı sivil toplum örgütleri ile gençlik derneklerinin, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yeniden cumhurbaşkanı adayı olması için çağrıda bulunmak üzere, yine salı günü NDP genel merkezi önünde bir gösteri yapılacağını kaydetti.

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