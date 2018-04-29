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BBC Türkçe

Mısır medyası: Sisi yüzde 92 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Ülkenin resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 38'de kaldı. 3 gün süren oy verme işlemi dün sona ermişti. Resmi sonuçların ise Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

Mısır medyası, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yüzde 92 oyla yeniden göreve seçildiğini duyurdu.

İlk sonuçlara göre Yarın Partisi Genel Başkanı Musa Mustafa Musa ise oyların sadece yaklaşık yüzde 3'ünü alabildi.

Kalan oylar ise diğer adaylar arasında paylaşıldı.

Ülkenin resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde 60 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık 23 milyonu oy kullandı. Yani katılım oranı yüzde 38'de kaldı.

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 gün süren oy verme işlemi dün sona ermişti.

Resmi sonuçların ise Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

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