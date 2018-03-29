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Dünya

Mısır medyası: Ön sonuçlara göre Sisi yeniden devlet başkanı

Sisi'nin oyların yüzde 90'ınından fazlasını aldığı açıklandı

29 Mart 2018 15:23

Mısır'da medyası, devlet başkanlığı seçimlerinin ön sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin 23 milyon oy alarak tek rakibi karşısında zafer kazandığını duyurdu. Mısır medyası Sisi'nin oyların yüzde 90'ınından fazlasını aldığını açıkladı.

Sputnik'te ye alan habere göre, Mısır'da devlet başkanlığı seçimi için sandıklar açıldı
Mısır'da 3 gün süren devlet başkanlığı seçiminde karşısında ciddi rakibi olmayan Sisi'nin 4 yıllık 2. dönemi için rahatça seçileceği yorumu yapılıyordu.

El Ahram gazetesinin aktardığı ön sonuçlara göre  oyların yüzde 92'sini alan Sisi'ye 23 milyon kişi oy verdi.

Devlete ait El Ekber el Youm gazetesi ise Sisi'nin tek rakibi Gad (Yarın) Partisi lideri Musa Mustafa Musa'nın 721.000 oy aldığını yazdı.

Mısır'da 60 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Resmi medya seçime katılım oranının yüzde 50'inin altında kaldığını duyurdu.

Sisi'nin oyların yüzde 90'ınından fazlasını aldığını duyurdu. Seçimlere katılım oranı Sisi'nin zaferini 'meşrulaştırması' açısından oldukça önemli görülüyordu.

Kesin sonuçların pazartesi günü belli olması bekleniyor.

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