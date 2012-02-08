-Mısır Meclisi'nde "ezan" tartışması KAHİRE (A.A) - 08.02.2012 - Mısır Halk Meclisi'nde bir milletvekilinin ezan okuması tartışmalara yol açtı. Mısır devlet televizyonun canlı yayınladığı Halk Meclisi oturumunda, Selefi milletvekili Memduh İsmail, ikindi namazı vaktinin geldiğini belirterek, ezan okumaya başladı. İsmail'i uyaran, Müslüman Kardeşler'in kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi'nin olan meclis başkanı Muhammed Saad Katatni, mecliste cami ve mescit bulunduğunu hatırlatarak, ''Burada ezana karşı olan birinin olduğunu düşünmüyorum. Ezan, zaten camide okunuyor. İbadet yerimiz var, lütfen ezan okumayı bırakın. Bu şekilde devam ederseniz sizi oturumdan çıkarmak zorunda kalırım'' dedi. Memduh İsmail'e hukukçu olduğunu ve meclis kurallarını iyi bildiğini de anımsatan Katatni, sesini yükselterek, ''Namaz kılmak istiyorsanız lütfen camiye buyurun'' diye seslendi. Katatni, İsmail'e yönelik, ''Oturun. Biz oturumumuzu yapmak istiyoruz ve bu oturumun kuralları var. Buna uyun'' ifadesini kullandı. Milletvekili Memduh İsmail ise ezan okuduktan sonra başka milletvekillerinin de araya girmesiyle yerine otururken, sert bir ses tonuyla Katatni'ye karşılık verdi.