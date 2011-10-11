-Mısır Maliye Bakanı istifa etti KAHİRE (A.A) - 11.10.2011 - Mısır Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hazım El Beblavi'nin istifa ettiği bildirildi. Resmi Mena ajansı, Beblavi'nin Başbakan Essam Şerif'e istifasını sunduğunu duyurdu. Beblavi, ajansın yayımladığı açıklamasında, Hristiyanlarla güvenlik güçleri arasında önceki gün çıkan kanlı çatışmalar nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Hazım El Beblavi, açıklamasında, "hükümetin olaylarda belki de doğrudan sorumluluğu yok, ancak sonuçta sorumluluk ona ait. Mevcut durum son derece zor. Yeni, farklı görüş ve çalışma gerektiriyor" ifadesini kullandı. Mısır'da Hristiyanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalarda Pazar günü 25 kişi yaşamını yitirmişti.