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Dünya

MISIR MAHKEMESİ YAYINLARI DURDURDU KAHİRE (A.A)

11 Temmuz 2011 22:17

-MISIR MAHKEMESİ YAYINLARI DURDURDU KAHİRE (A.A) - 11.07.2011 - Mısır'da bir mahkemenin, Libya vatandaşları ile Mısırlı avukatların başvurusu üzerine, Libya'daki muhaliflere karşı yayın yapan 14 uydu kanalının, Nilsat üzerindeki yayınlarının durdurulmasına karar verdiği bildirildi.  Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonun, Mısır resmi haber ajansı MENA'yı kaynak göstererek verdiği habere göre, Kahire Mahkemesi, Libya'daki muhalifler hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler aktardığı ve isyancılara karşı karalama kampanyası yürüttüğü gerekçesi ile 14 uydu kanalının, Nilsat üzerindeki yayınlarının durdurulması yönünde karar verdi.  Mahkemeye başvuran Libya vatandaşları ile Mısırlı avukatlar, söz konusu televizyon kanallarının, Libya yönetimi tarafından kontrol edildiği ve Libya'daki isyancıları kamuoyuna "sabotajcı"  olarak tanıttığını iddia etmişlerdi. Mısır'da 25 Ocak tarihinde başlayan halk ayaklanması sırasında Katar'ın El Cezire televizyonununa bağlı El Cezire, El Cezire Int. ve El Cezire Mübaşir kanallarının yayınları, Mısır Enformasyon Bakanlığı tarafından alınan bir karar ile Nilsat uydusunda durdurulmuştu.    

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