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BBC Türkçe

Mısır: Mahkeme iki adanın S. Arabistan'a devrini engelleyen kararı bozdu

Mısır'da bir mahkeme, Kızıl Deniz'de stratejik öneme sahip Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a devrini yasaklayan mahkeme kararını bozdu. Devlet Başkanı Sisi, yardım paketi karşılığında adaları 'satmakla' suçlanıyor.

02 Nisan 2017 19:31

Mısır'da bir mahkeme, Kızıl Deniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a devrini yasaklayan mahkeme kararını bozdu.

Hükümetin geçen yıl Akabe Körfezi'nde, yerleşimin olmadığı Tiran ve Sanafir adalarını devretme kararı ülkede büyük protestolara yol açmış, Yüksek İdare Mahkemesi, Ocak'ta kararı anayasaya aykırı bulmuştu.

Mısır Acil İşler Mahkemesi'nin kararı temyiz edilebilecek.

Devir kararının parlamentonun da onayını alması gerekiyor.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, adaların zaten Suudi Arabistan'a ait olduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan'ın isteği üzerine Mısır, 1950'den bu yana adalarda asker bulunduruyor.

Ancak, Sisi'nin bu kararıyla milyarlarca dolarlık yardım paketi karşılığında anayasayı çiğneyerek adaları "sattığı" öne sürülüyor.

Yardım anlaşması Kral Salman'ın Kahire ziyareti sırasında imzalanmıştı.

Suudi Arabistan 2013'te ülkenin demokratik seçimle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'yi devirmesinden bu yana, Mısır'a mali destek sağlıyor.

Yüksek İdare Mahkemesi, kararında hükümetin adaların Suudi Arabistan'a ait olduğunu kanıtlayamadığına hükmetmişti.

Adalardan biri 80, diğeri de 33 kilometrekare. Adalar birbirine dört kilometre mesafede.

Tiran, İsrail'in Kızıl Deniz'e açılmak için kullandığı stratejik öneme sahip Tiran Boğazı'nın girişinde bulunuyor. İsrail bu adaları 1956 ve 1967'de işgal etmiş ancak sonradan Mısır'a iade etmişti.

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