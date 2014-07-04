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Dünya

Mısır lideri Sisi, Tony Blair’e danışacak

İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen bir program çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye danışmanlık yapacak

04 Temmuz 2014 19:51

İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, geçen sene gerçekleşen darbeden sonra göreve gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye iş fırsatları ve ekonomik konularda danışmanlık yapacak.

AA’nın İngiliz Guardian gazetesine dayandırdığı haberine göre, Blair Sisi'ye, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen bir program çerçevesinde iş fırsatları ve ekonomik reformla ilgili danışmanlık yapmak için anlaştı.

Blair'in sözcüsü, "Eski Başbakanın bu danışmanlığı hiçbir kişisel çıkar için yapmayacağını, sadece danışmanlık hizmeti sağlayacağını ve toplantılara katılacağını" ifade etti.

Eski İngiltere Başbakanının sözcüsü ayrıca, "Blair, Mısır'daki Sisi yönetiminin reform gündeminin desteklenmesi gerektiğine inanıyor. Bunun için her türlü yardımı yapacak" dedi.

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