Mısır lideri Sisi: Libya'da bölgesel partilerin müdahalesine son vereceğiz

T24 Dış Haberler

Libya'daki iç savaşta Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin karşısında duran Halife Hafter güçlerini destekleyen Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi, "Libya'ya dışarıdan müdahalelere son vereceklerini" ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Sisi, "Libyalılara silahlı milisler ve terörist gruplardan kurtulmaları için yardım etmeye devam edeceğiz" dedi

Sisi, "Libya'da bazı bölgesel partilerin küstah müdahalesine son vereceğiz" diye konuştu.