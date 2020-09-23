T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır lideri Sisi: Libya'da bölgesel partilerin müdahalesine son vereceğiz

23 Eylül 2020 12:07

T24 Dış Haberler

Libya'daki iç savaşta Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin karşısında duran Halife Hafter güçlerini destekleyen Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi, "Libya'ya dışarıdan müdahalelere son vereceklerini" ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Sisi, "Libyalılara silahlı milisler ve terörist gruplardan kurtulmaları için yardım etmeye devam edeceğiz" dedi

Sisi, "Libya'da bazı bölgesel partilerin küstah müdahalesine son vereceğiz" diye konuştu.

ETİKETLER

libyaabdülfettahsisimısır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24